İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan depremzede çocuklara trafik eğitimi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kentte yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarına jandarma tarafından uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kentte yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarına jandarma tarafından uygulamalı trafik eğitimi verildi.


Depremin vurduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kente yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarına jandarma tarafından trafik eğitimi veriliyor. Boyama ve çeşitli oyun etkinliklerinin de düzenlendiği eğitimlerde çocuklara çeşitli hediyelerde verilirken jandarmanın benzer etkinliklerinin süreceği bildirildi.

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