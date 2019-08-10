Jandarmadan droneli trafik denetimi

Jandarma ekipleri Malatya girişinde yaptığı denetimlerde sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarırken, bayram şekeri ile de vatandaşların bayramını kutladı.

Bayram tatili süresince artan trafik yoğunluğunda kazaların en aza indirilmesi noktasında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda yollarda denetimler artarken, jandarma ekipleri Malatya'da birçok noktada denetim yaparak vatandaşların huzurlu ve güvenli yolculuk yapmalarını sağlıyor.

Malatya-Elazığ Karayolu Pütürge Yol ayrımında Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafında oluşturulan uygulama noktasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Dronenin de kullanıldığı denetimlerde durdurulan araçlarda, hem asayiş kontrolü yapıldı hem de sürücülerin trafikte uymaları gereken kurallar hatırlatıldı.

Sürücülere ve vatandaşlara şeker ikramı da yapan jandarma ekipleri, Kurban Bayramını kutlayarak herkesin sağlıklı ve güvenlik bir şekilde sevdiklerinin yanlarına ulaşması adına 24 saat görevde oldukları dile getirdi.