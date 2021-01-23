İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan eğitim semineri

Malatya İl jandarma Komutanlığı tarafından EBA Zoom üzerinden ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitim semineri verildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Komutanlığı'nda görevli J.Asb.Kd.Bçvş. Hakan Metin tarafından Eba Zoom üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitimle ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitim semineri verildi.


İcra edilen trafik eğitim seminerlerine 3 dersten toplam 84 öğrenci katılırken, ders sonrası öğrencilere karne hediyesi olarak boyama kitabı ve "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" baskılı tişört hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.