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Jandarma'dan engellilere eğitim

Malatya’nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timi Engelliler Haftası nedeniyle El ele Özel Eğitim ve Rehabilatasyon Merkezi öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timi Engelliler Haftası nedeniyle El ele Özel Eğitim ve Rehabilatasyon Merkezi öğrencilerine trafik eğitimi verdi.


Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından hazırlanan ve sunulan trafik seminerinde trafik kuralları görsel olarak anlatıldı. Trafik Dedektifleri ile ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projeleri hakkında bilgiler veren Astsubay Murat Dilek, "Bir gün değil, her gün yanınızdayız" diyerek, trafik kazalarında insan kusurlarına dikkat çekti. Soru ve cevap şeklinde geçen seminer sonrasında ise Astsubay Murat Dilek ve Astsubay Yeşim Kutluca tarafından öğrencilere boyama kitabı, trafik dedektifleri kimlik kartı verilerek, çikolata ikramında bulunuldu.


Öğrencilerin heyecanla takip ettiği seminer sonrası jandarma trafik timiyle okul önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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