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Jandarma'dan güllü Öğretmenler Günü kutlaması

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğretmenleri okullarında ziyaret ederek gül hediye ettiler.

Programda şehit olan öğretmenlerin aileleri de unutulmadı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Battalgazi ilçesinde bulunan Hatunsuyu ve Kemerköprü İlkokullarını ziyaret ederek buradaki öğretmenlerin günlerini kutladı. Ziyaret sırasında öğretmenlere gül hediye eden Jandarma personeli, öğretmenlerle sohbet ettiler. Öğretmenler, Jandarma personeline göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, “Bizleri özel günümüzde hatırlayan ve yanımızda olan Jandarmamıza teşekkür ediyoruz” dedi.


Jandarma personelleri ayrıca, şehitlerin öğretmen eşlerine yönelik ziyaretinde ise duygu dolu anlar yaşandı. Şehitlerin öğretmen eşlerini okullarında ve evlerinde ziyaret eden Jandarma personeli ile şehit askerlerin öğretmen eşleri arasında duygusal anlar yaşandı. Şehit eşleri Jandarma bayan personeline zaman zaman sarılarak gözyaşlarına hakim olamayarak, “Her zaman yanımızda olan jandarma personeline, böylesi bir günde de yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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