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Jandarma'dan hem denetledi hem de bayramlaştı

Malatya’nın Battalgazi ve Darende ilçelerinde yapılan yol denetimlerinde, jandarma hem denetim yaptı hem de sürücülerin bayramını kutladı.

Malatya'nın Battalgazi ve Darende ilçelerinde yapılan yol denetimlerinde, jandarma hem denetim yaptı hem de sürücülerin bayramını kutladı. Uygulamalara ilçe kaymakamları da katıldı.


Malatya-Elazığ karayolunda gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasına katılan Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, jandarma yetkilileri ile birlikte denetimlere katıldı. Sürücülerin bayramını kutlayan Kaymakam Duran, sürücüleri kurallara uymaları noktasında uyardı.


Denetimlerin ardından ise Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek buradaki askerlerin bayramını kutladı.


Darende'de de denetim vardı


Malatya'nın Darende ilçesinde de yol uygulaması yapılarak, hem sürücülerin bayramı kutlandı hem de güvenli bir yolculuk için uyarılarda bulunuldu.


İlçeden geçen D-300 Devlet karayolu üzerinde Jandarma ve emniyet uygulama noktalarını ziyaret eden Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, yol kontrollerinde sürücü ve yolcuların bayramlarını kutladı ve yöresel kayısı ürünleri hediye etti.


Kaymakam Zengince, burada yaptığı konuşmada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizler için çok önemlidir. Gördüğüm kadarı ile sürücüler ve yolcular kurallara uygun yolculuk yapıyorlar. İnşallah kazasız yolculuk yaparlar” dedi.


Sürücüler ise ilk kez bir Kaymakamın sürücülerin ve yolcuların bayramını kutladığına tanık olduklarını ifade ederek, Kaymakam Zengince'ye teşekkür ettiler.

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