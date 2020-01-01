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Jandarma'dan hoş geldin bebek ziyareti

Malatya’da jandarma görevlileri, yeni yılda çocukları dünyaya gelen aileleri hastanelerde ziyaret edip, hayırlı olsun temennilerini ilettiler.

Malatya'da jandarma görevlileri, yeni yılda çocukları dünyaya gelen aileleri hastanelerde ziyaret edip, hayırlı olsun temennilerini ilettiler.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, yeni yılda dünyaya gelen bebekler ve ailelerini hastanelerde ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Ailelerin de mutluluğunu paylasan jandarma personelleri, 2020 yılının anne babalarına, hayırlı olsun dileklerini iletti.

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