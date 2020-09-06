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Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Malatya’da kayısı bahçesinde define aramak için kazı yapan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Malatya'da kayısı bahçesinde define aramak için kazı yapan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Definecilere ayrıca maske takmadıkları için de toplam 4 bin 500 TL para cezası kesildi.


Malatya'nın Darende ilçesi Yenice Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç. isimli şahsın kayısı bahçesinde kazı yapıldığını fark etti. Yapılan incelemelerde 8 metre derinliğinde 6 metre uzunluğunda 1.3 metre genişliğinde kaçak kazı yapıldığını belirleyen jandarma görevlileri M.Ç. ile birlikte 4 şahsı daha gözaltına aldı.


Kazı yapılan çukurun dibini 2.5 metre genişlettikleri de belirlenen definecilerle birlikte 1 adet hilti, 1 adet dalgıç pompa, 3 adet kürek, 3 adet kum kovası, 20 metre ip, 15 metre elektrik kablosu da ele geçirildi.


Darende Cumhuriyet Savcılığının da talimatları ile olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tarihi eser Tümülüs ve Lidyalılardan kalma altın yüzük gibi eser aradıkları belirlenen definecilere ayrıca maske takma kuralına uymadıkları gerekçesiyle de Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince toplamda 4 bin 500 TL idari yaptırım cezası da uygulandı.

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