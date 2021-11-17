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Jandarma'dan kaçak sigara operasyonu

Malatya’da Jandarma tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlenip, çok sayıda kaçak sigara, sigara sarma kağıdı ve makaron ele geçirildi.

Malatya'da Jandarma tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlenip, çok sayıda kaçak sigara, sigara sarma kağıdı ve makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Battalgazi İlçesinde sigara kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsa operasyon gerçekleştirildi.


Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda kaçak sigara, sigara sarma kağıdı ve makaron ele geçirildi.


Şüpheli şahısların adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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