Jandarmadan kadın sürücü ve yolculara karanfil

İçişleri Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde hazırlanan haftalık tematik denetimler kapsamında Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri 8 Mart günü toplu taşıma araçları ile okul servis araçları kontrolü yaptılar. Kontrollerde maske, mesafe ve belirlenen taşıma kapasitesinde taşıma faaliyetlerini denetleyen jandarma trafik ekipleri, aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar günü olması vesilesiyle araçlarda bulunan bayanlara karanfil dağıtarak dünya kadınlar gününü kutladılar.

Öte yandan Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Şehit ve Gazi anneleri tek tek ziyaret edilerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlanarak çeşitli hediyeler takdim edildi.