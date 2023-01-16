Jandarmadan kadına el kalkmaz eğitimi

Malatya' İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yeşilyurt'ta 'Kadına Yönelik Şiddet' konusunda fabrika işçilerine seminer verdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı personeli, gençlerin uyuşturucu bataklığına düşmemesi, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin azaltılması ile siber suçlarla mücadele amacıyla ilçe ilçe gezerek vatandaşlara gençler ile eğitim veriyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince yürütülen “kadına el kalkmaz” projesi çerçevesinde Yeşilyurt'ta faaliyet gösteren bir çağrı merkezinin 103 çalışanına seminer verildi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Çocuk Kısım Amirliği'nde görevli kadın Astsubaylar tarafından yapılan sunumlarda ayrıca 10 bayan çalışana da bilgilendirmelere yapılırken çok sayıda broşür dağıtımı yapıldı.