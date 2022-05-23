Jandarma'dan kuş şefkati

Malatya'da Jandarma görevlileri, 2 adet yavru yabani kuş bularak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Pütürge İlçesi Tepehan Mahallesi'nde Jandarma tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, devriye personeli tarafından 2 adet yavru yabani kuş olarak bilinen kulaklı orman baykuşu bulundu.

Kulaklı Orman Baykuş'u, tedavilerinin yaptırılması ve tekrar yaşam alanlarına bırakılması için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.