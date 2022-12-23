İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan Malatya'da kış lastiği denetimi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde dron destekli kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla sorumluluk bölgesinde bulunan 18 ayrı noktada yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.


Dron destekli kış lastiği denetiminde, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kontrollerde bulunulurken, denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

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