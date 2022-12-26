Jandarmadan Malatya'da uygulamalı trafik eğitimi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma tarafından öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması tarafından çocuklara erken yaşlarda trafik kurallarını öğretmek ve bilinçlendirmek amacıyla Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı Yetkilileri, Trafik Eğitmenleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldığı genel trafik kuralları, okul servis araçlarının kullanım esasları, emniyet kemeri, alt ve üst geçitlerin kullanımı gibi bir çok konu başlığında verilen eğitimlerin öğretim dönemi boyunca devam edileceği kaydedildi.