İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan mesire alanları ve pazarlarda korona denetimi

Korona virüs pandemisinde orta kategoride yer alan Malatya’da Jandarma görevlileri tarafından piknik yerleri, pazarlar ve mesire alanlarında denetim yapıldı.

Korona virüs pandemisinde orta kategoride yer alan Malatya'da Jandarma görevlileri tarafından piknik yerleri, pazarlar ve mesire alanlarında denetim yapıldı.


Malatya'da, korona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında Jandarma kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetim çalışmaları üst düzeye çıkarıldı. Çalışmalar kapsamında harekete geçen jandarma ekipleri, Covid-19 tedbir ve önlemlerine yönelik pazar yerleri ile mesire alanlarında maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi yaptı.


Jandarma görevlileri, denetimler sırasında vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.