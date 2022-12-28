İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan öğrencilere bilgilendirme

Malatya’da jandarma tarafından öğrenci ve öğretmenlere madde bağımlılığı siber suçlarla mücadele ile evlilik öncesi eğitim konularında bilgilendirme yapıldı.

Malatya'da jandarma tarafından öğrenci ve öğretmenlere madde bağımlılığı siber suçlarla mücadele ile evlilik öncesi eğitim konularında bilgilendirme yapıldı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde 2'nci OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 75 öğrenci ile 10 öğretmene madde bağımlılığı siber suçlarla mücadele ile evlilik öncesi eğitim konularında bilgilendirme yapıldı.


KADES uygulaması hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı programlara önümüzdeki günlerde de devam edileceği bildirildi.

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