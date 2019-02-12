Jandarmadan okul çevrelerine sıkı takip

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, okul servis araçlarının kontrolünün yanı sıra jandarma sorumluluk bölgelerinde bulunan okulların çevresinde bulunan park, bahçe, işletme, seyyar satıcı, metruk bina ve umuma açık yerlerde denetleme gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamalarda toplam 2 bin 296 şahıs sorgulanırken 224 servis aracı da denetimden geçirildi. Toplam 234 kamu ve umuma açık yerin kontrol edildiği uygulamalarda aranması bulunan 11 şahıs yakalanırken 10 araç trafikten men edildi. Ayrıca 32'si okul servisi olmak üzere 41 araca 8 bin 855 TL trafik cezası kesildi.