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jandarma'dan özel çocuklara ziyaret

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümü kapsamında Jandarma görevlileri özel çocukları ziyaret etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümü kapsamında Jandarma görevlileri özel çocukları ziyaret etti.


Özel bir rehabilitasyon merkezine Malatya il jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından ziyaret gerçekleştirilerek, özel çocuklara hediyeler verildi.


Malatya il jandarma Komutanlığı Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım Amirliği'nde görevli Astsubay Yeşim Kutluca ile beraberindeki jandarma ekiplerince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümü kapsamında özel bir rehabilitasyon merkezi ziyaret edilip özel çocuklarla vakit geçirilerek hediyeler verildi.


Jandarma ekiplerini karşılarında gören özel çocuklar mutluluklarını gizleyemezken, kendilerine verilen hediyelerden dolayı da jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.

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