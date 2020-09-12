İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan semt pazarlarında Covid-19 denetimi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı, Malatya’da semt pazarlarında denetim yapan il jandarma komutanlığı ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı, Malatya'da semt pazarlarında denetim yapan il jandarma komutanlığı ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tüm dünyada can almaya devam ederken, son dönemlerde vaka sayılarının ciddi oranda arttığı Malatya'da da denetim ve önlemler arttırıldı. Kent genelinde semt pazarlarının denetimini İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirilirken, yapılan denetimlerde maske ve diğer kurallara uyulması konusunda vatandaşlar sık sık uyarılıyor.


Pazarcılar ve vatandaşları denetleyen jandarma ekipleri, giriş çıkışlarda da dezenfektan ve maske kullanımını da denetliyor.


Öte yandan şehir giriş ve çıkışlarda da gerçekleştirilen yol kontrol uygulamaları ile vatandaşlar korona virüse karşı hem uyarılıyor hem de denetleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.