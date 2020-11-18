İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan silah operasyonu

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ev ve iş yerlerinde yapılan operasyonda 6 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Topraktepe Mahallesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Tespit edilen 2 şahsın ev ve eklentilerinde eş zamanlı olarak arama gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda, 6 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 160 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 5 adet şarjör ele geçirildi.


Şüpheli 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.