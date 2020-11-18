Jandarma'dan silah operasyonu

Konuyla ilgili 2 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Topraktepe Mahallesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Tespit edilen 2 şahsın ev ve eklentilerinde eş zamanlı olarak arama gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda, 6 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 160 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 5 adet şarjör ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlanıldı.