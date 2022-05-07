İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan sit alanındaki izinsiz kazıya suçüstü

Malatya’da sit alanında izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da sit alanında izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, Yazıhan ilçesi Erecek Mahallesi'nde bulunan birinci derece sit alanında şüpheli bir araç tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 kişinin bölgede izinsiz kazı yaptığını belirleyerek şüphelileri gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, kazı da kullanılan 24 adet muhtelif malzemeye ise el konuldu.

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