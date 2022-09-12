Jandarmadan tarihi eser baskını

Malatya'da Jandarma tarafından Roma dönemine ait 4 bin 501 adet sikke, bir adet heykel, 2 adet yüzük ve bir adet kolye ile bir adet tarihi kitap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan takip sonucu, Malatya dışından gelen 3 kişi yakalandı. Jandarma tarafından alınan duyum üzerine 3 şahsın tarihi nitelikle objeleri Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesindeki bir yere getirecekleri öğrenildi. Jandarma tarafından araç durdurularak 3 şahsın bulunduğu araç ve üzerlerinde Roma dönemine ait 4 bin 501 adet sikke, bir adet heykel, 2 adet yüzük ve bir adet kolye ile bir adet tarihi kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahsın, 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan gözaltına alındıkları belirtilirken, tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.