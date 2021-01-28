İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan uyuşturucu ve kaçakçılığa izin yok

Malatya’da Jandarma iki ayrı yerde yaptığı operasyonda, uyuşturucu maddeler ile 150 bin adet gümrük kaçağı faturasız ve bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Malatya'da Jandarma iki ayrı yerde yaptığı operasyonda, uyuşturucu maddeler ile 150 bin adet gümrük kaçağı faturasız ve bandrolsüz makaron ele geçirdi. Olaylarla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Battalgazi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. Jandarma görevlilerinin yaptığı çalışmada, 2 yabancı uyruklu şahsın evinde ve üzerlerinde yapılan aramada,1 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu hap 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.


150 bin kaçak makaron ele geçirildi


Bu arada, Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesi yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, bati illerine sevk edilmek üzere paketlenmiş halde 3 şahsa ait olduğu tespit edilen 150 bin adet gümrük kaçağı faturasız ve bandrolsüz makaron ele geçirildi.


Yapılan faaliyetler sonucunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.