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Jandarmadan yasa dışı kenevir ekenlere operasyon

Malatya’da jandarma ekipleri, yasa dışı kenevir ekildiği tespit edilen bir eve operasyon düzenledi.

Malatya'da jandarma ekipleri, yasa dışı kenevir ekildiği tespit edilen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 4 bin 687 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Yeşilyurt ilçesine bağlı bir mahallede yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde tespit köpekleri "ekip" ve "Kitap" ile yapılan aramada 4 bin 687 kök kenevir bitkisi, bin 500 gram kubar esrar bin gram kenevir tohumu ve 70 adet toprağa gömülü vaziyette uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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