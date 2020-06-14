Jandarmadan yasa dışı kenevir ekimine sıkı takip

Malatya'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, yasa dışı ekilen bin 730 kök kenevir ele geçirdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığının kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturduğu ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Adli makamlardan alınan arama kararları ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yapılan aramalarda 290 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yine Yeşilyurt ilçesine bağlı Suluköy Mahallesi'nde de bir evin bahçesinde gerçekleştirilen aramalarda bin 440 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Her iki olayda da gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, ele geçirilen kenevir bitkilerinin ise imha edildiği öğrenildi.