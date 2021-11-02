Jandarmadan yaya önceliği uygulaması

Malatya'da jandarma trafik timleri okul önlerinde ‘Yayalar kırmızı çizgimiz' sloganı ile yaya öncelikli trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik timleri, ‘Yaya öncelikli trafik' uygulaması kapsamında ilçenin çeşitli noktaları ile okul önlerinde ‘Yayalar kırmızı çizgimiz' denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla başlatılan denetimler kapsamında jandarma trafik timleri öğrencilere uygulamalı eğitimler veriyor. Okul çevrelerinde durdurulan sürücülere yayalara öncelik verilmesi noktasında bilgilendirilmeler yapılıyor. Ekipler, yaya güvenliği noktasında kurallara uymayan sürücülere 652 TL idari para cezasının uygulanırken ‘Yayalar kırmızı çizgimiz' uygulaması kapsamında öğrencilere kırmızı düdük ile jandarma temalı maske, cetvel, boyama kitabı, şapka ve tişört de dağıtıldı.