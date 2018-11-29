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Jandarmanın uygulamasında aranan şahıslar yakalandı

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı.

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması adına yol kontrol ve umuma açık yerlerde aramalar yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı çok sayıda timin katıldığı uygulama esnasında 2 bin 696 kişi sorgulandı. Bin 192 araç ve 112 umuma açık yerin kontrol edildiği uygulamada haklarında çeşitli suçlardan araması bulunan 8 şüpheli yakalandı. Şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapılırken denetimler sonucunda 6 araç ise trafikten men edildi. Uygulama esnasında 22 araca ise 12 bin 610 TL para cezası kesildi.

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