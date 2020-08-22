Japonya Büyükelçis Miyajima, Arslantepe Açık Hava Müzesi'ne hayran kaldı

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak amacıyla Malatya'ya gelen Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Dünya'daki ilk yerleşik hayatın olduğu Arslantepe Açık Hava Müzesi'ni beğendi.

Malatya'nın Orduzu Mahallesi'nde bulunan ve Açık Hava Müzesi'ne dönüştürülen Arslantepe Höyüğü'nü gezip bilgi alan Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, ören yerini beğendi.

Her fırsatta Malatya'nın çok güzel ve zengin bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Büyükelçi, Malatya'da gördüğü misafirperverlikten ve ilgiden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinin misafiri olarak Malatya'da çok güzel zaman geçirdiğini, Malatya'da görülmeye değer güzel alanların olduğunu belirten Büyükelçi Akio Miyajima, “Ortak çalışma platformlarının oluşturulması ve yeni çalışma alanlarında birlikte çalışmayı bizlerde arzu etmekteyiz. Malatya tarihi, kültürü ve insanlarıyla gerçekten çok güzel” dedi.

Geziler sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya tarihi hakkında Büyükelçi Miyajima'ya bilgiler aktardı. Başkan Gürkan, “Aslantepe MÖ. 4 bin yıllara kadar tarihlenen bir merkez. Dünyadaki ilk bürokratik devlet yapısı burada şekillenmiş. Dünya'daki ilk yerleşik hayatın, muhasebe kayıtlarının, gümrükleme işlemlerinin, taş devrinden demir devrine evirmesi ve ilk kılıcın burada bulunması dünya tarihi ve kültürü açısında büyük bir bulgudur. Şu an burası UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde. Bizler UNESCO kalıcı listesine alınması için girişimlerde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'ya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmekte olan projeler hakkında da bilgiler aktardı. Gürkan, gerçekleştirilecek olan anlaşmalar ve imzalanacak protokoller ile ortak çalışma alanları oluşturulabileceğini böylece daha güzel ve kaliteli hizmetlerin ortaya çıkacağına inandığını belirtti.

Gezi sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Büyükelçi Akio Miyajima'ya aslan heykeli hediye etti.

Gezi Programına, Vali Aydın Baruş ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile diğer yetkililer de eşlik etti.