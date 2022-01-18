JASAT suçlulara göz açtırmadı

Bu olaylara karışan 315 şahıs adli makamlara sevk

edildi.

Geçen yıl yapılan operasyonlar kapsamında, 29 araç, 11 bin 140 adet elektronik cihaz,384 litre anarji ve sanayi yağlar, 6 ton kuru kaysı, 2 bin 936 metre enerji haberleşme nakil kablosu, olaylarda ele geçirilen 29 bin 592 TL para sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca, 36 adet silah ve 95 adet ziynet eşyası ele geçirildi.