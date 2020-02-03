İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Jeofizik Operatörlüğü Kursu" düzenlendi

Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent’te "Jeofizik Operatörlüğü Kursu" düzenlendi.

Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent'te "Jeofizik Operatörlüğü Kursu" düzenlendi.


İnönü Üniversitesi Teknokent'te faaliyet gösteren, yerbilimleri alanında Ar-ge çalışmaları yapan aynı zamanda cihaz ve yazılım üreten bir firma ile Milli Eğitim Bakanlığı Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği sertifikalı "Jeofizik Operatörlüğü Kursu", alanında bölgede düzenlenen ilk kurs oldu.


Jeofizik firmasının Madencilik, Jeoloji, Jeofizik, Arkeojeofizik, Müze, Belediye, Altyapı ve Zemin etütlerinde kullanılmak üzere geliştirdiği cihaz ve yazılımların da tanıtımının yapıldığı kursta, sektörde kullanılan Sismik, Rezivite, Manyetometre, Proton Manyetometre, Emf ve Mikrotremör gibi cihazların kullanımı öğretildi. Firma sahibi Deniz Şahin, “Deprem yaşayan şehrimizde bu kurs büyük anlam taşımaktadır. Teknokent'te uygulamalı olarak yapılan eğitime şehir dışından da birçok kursiyer katıldı. Uygulamalarda artçı depremler ve zemin sağlamlıkları da anlık tespit edildi" dedi. Şahin, Jeofizik Operatörlüğü Kursunun düzenlenmesine katkıda bulunan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Teknokent Müdürü Doç. Dr. Fatih Kocamaz ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürü Cemal Kurhan'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.