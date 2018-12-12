JICA ve İller Bankası yetkilileri Malatya'da

Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve İller Bankası yetkilileri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Güner ve MASKİ Genel Müdür yardımcısı Oğuz Özcan'ın da eşlik ettiği ziyarete, JİCA Türkiye Ofisi Başkanı Yasuı Takehiro, Başkan Yardımcısı Iıyama Masaki ve Proje Danışmanı Akıyama Yuko, İller Bankası Proje Yönetim Müdürlüğü II. Müdür Ahmet Avşar Şimşek katıldı.

Türkiye'de 9 Güneydoğu iline kredi desteği sağladıklarını ifade JICA Türkiye Ofisi Başkanı Yasuı Takehiro, “Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı olarak İller Bankası ile ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Merkezimiz Tokyo'da, tüm dünyada 150'den fazla ülkede faaliyet göstermekteyiz. Altyapı, atıksu alanlarında çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlara kredi desteği sağlıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü ile geçen sene kredi sözleşmesi imzalamıştık. Bugün sizleri ziyaret etmek ve yapılan çalışmaları yerinde incelemek için buradayız. Çok teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

JICA ve İller Bankası yetkililerini Malatya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise Malatya'nın sevginin, hoşgörünün ve barışın bir şehri olduğunu dile getirdi. Malatya'nın mini bir Anadolu olduğunu kaydeden Polat, “Anadolu'nun her rengini kadim şehrimizde bulabilirsiniz. Bilimsel ve arkeolojik çalışmalar çerçevesinde Malatya'mızın tarihi Milattan önce 7000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Aslantepe Höyüğü'nde ilk şehir devleti kurulduğu bilimsel olarak ifade edilmektedir” şeklinde konuştu.

Malatya kayısının başkenti de olduğunu dile getiren Başkan Polat, “Kayısı dünyanın birçok yerinde yetişiyor ancak kuru kayısı alanında Malatya Dünya lideri” dedi. Japonya ve Türkiye'nin tarih boyunca birbirine yakın ve birbirini seven iki millet olarak kaynaklara geçtiğini aktaran Polat, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak JICA Kredisini kullanıyoruz. Bitirdiğimiz ve devam eden projelerimiz var. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün 2019 yılında başlayacağı projeleri var. Büyükşehir Belediyesi olarak, modern bir şehir oluşturmanın ilk adımının sağlam altyapı inşa etmek olduğu bilincindeyiz. Bu konuda MASKİ Genel Müdürlüğümüz Türkiye'de birçok su kanal idaresine örnek teşkil edecek çalışmalar gerçekleştiriyor. Şehrimizin altyapısını sağlamlaştırarak gelecek nesillerimize dayanıklı altyapı bırakmayı hedefliyor. Malatya'mızın altyapısına vermiş olduğunuz bu desteklerden dolayı sizlere de teşekkür ediyorum" diye konuştu.