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Jiletle kendini yaralayan hükümlü hayatını kaybetti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir hükümlü jiletle kendini boynundan keserek ağır yaraladı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir hükümlü jiletle kendini boynundan keserek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay, ilçeye bağlı Eğin Mahallesi mevkiinde bulunan Akçadağ T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cezaevinde hükümlü olarak bulunan bir kişi girdiği bunalım sonucu kaldığı koğuşta kendini jiletle boynundan keserek ağır yaraladı. Durumun fark edilmesi üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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