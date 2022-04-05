İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaçak avlananlara ceza

Malatya’da Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 4 kişiye 59 bin 440 TL idari para cezası uygulandı.

Malatya'da Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 4 kişiye 59 bin 440 TL idari para cezası uygulandı.


Yazıhan İlçesinde Sürür Mahallesi Karakaya Baraj Gölü kıyı hattında Jandarma Bot Timinin yapmış olduğu önleyici kolluk devriyesinde, 4 şahsın akü ile suya elektrik vermek suretiyle balık avladıkları tespit edildi.


Şahıslara, Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan toplam 59 bin 440 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçen malzemeler Yazıhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.