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Kaçak avlanma yapan 7 kişiye 11 bin TL para cezası

Malatya’nın Arguvan ilçesinde usulsüz bir şekilde balık avlayan 7 kişiye 11 bin TL para cezası kesildi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde usulsüz bir şekilde balık avlayan 7 kişiye 11 bin TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgilere göre, Arguvan ilçesinde bulunan Karakaya Baraj Göletinde serpme ağ, yaba ve dirgenle gölet kenarında usulsüz sazan balığı avlayan 7 şahıs Jandarma ile Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Av yasağını delen 7 kişiye toplam 11 bin 445 TL idari para cezası uygulandı.

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