Kaçak avlanmaya para cezası

Malatya'da Karakaya Baraj Gölünde kaçak avlanma yapan şahısa 7 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Battalgazi İlçesi Karakaya Baraj Gölünde bir vatandaşın, avlama ruhsatı olmadan balık ağı attığı ihbarı üzerine, Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Battalgazi İlçesi Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan kontrollerde yaklaşık 5 bin metre markasız misina ağın göle atıldığını tespit edildi. Ağı attığı tespit edilen şahsa, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 7 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Avda kullanılan 5 bin metre misina ağ gölden çekilerek tutanakla Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.