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Kaçak cep telefonları ele geçirildi

Malatya’da gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı hakkında işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, bir iş yerinde kaçak cep telefonu ve aksesuarı bulundurulduğu ve piyasaya sürüldüğü bilgisi elde edildi. Söz konusu iş yerinde ilgili mahkeme kararına istinaden yapılan aramada, 15 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ve 96 adet cep telefonu yan ürünleri ele geçirildi.


Olayla ilgili bir şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

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