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Kaçak cep telefonlarına izin yok

Malatya’da, gümrük kaçağı cep telefonlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Malatya'da, gümrük kaçağı cep telefonlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yabancı uyruklu bir şahsa ait, 23 adet gümrük kaçağı android cep telefonu ve 174 adet değişik marka modellerde cep telefonu aparatı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu M. A isimli şahsın Şanlıurfa'dan gümrük kaçağı cep telefonu getirerek piyasaya sürdüğü bilgileri elde edildi. M.A isimli şahsın iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarında, 174 adet değişik marka modellerde kulaklık, şarz cihazı, müzik çalar gibi gümrük kaçağı cep telefonu aparatı, 11 adet Xiaomi redmi note 8 pro, 6 adet Xiaomi redmi note 9, 6 adet Samsung A51 olmak üzere toplam 23 adet gümrük kaçağı android cep telefonu ele geçirildi.


Şüpheli şahıs hakkında "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapılarak Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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