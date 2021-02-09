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Kaçak kazıya 5 gözaltı

Malatya’da bir binanın bodrumunda kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı.

Malatya'da bir binanın bodrumunda kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne, Battalgazi İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine iki katlı ikamete gidildi. İkametin bodrum katında kazı yapan 5 şahsın olduğu görüldü. 18 metre uzunluğundaki çukura itfaiye unsurlarının yardımı ile girildiğinde, 2 adet kırıcı hilti, 1 adet aydınlatma cihazı bulunurken, çukur içerisine elektrik hattı çekildiği görüldü.


Şüpheli 5 şahsa 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

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