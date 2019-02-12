Kaçak kazıya suçüstü

Malatya'nın Darende ilçesinde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Darende ilçesine bağlı bir mahallede kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri, akşam saatlerinde belirtilen adreste arama yaptı. Burada yapılan araştırma ve inceleme sonucunda 2 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanırken, şüphelilerle birlikte 1 adet metal arama detektörünün de ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.