Kaçak kenevire geçit yok

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir tarlada kaçak olarak ekili vaziyette 120 kök Hint keneviri ile 15 gram Hint kenevir tohumu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Arguvan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arguvan ilçesi Çavuş Mahallesi'nde bir tarlada kenevir ekildiği bilgi aldı. Jandarma tarafından yapılan çalışmada, O.Ü. isimli şahsa ait tarlada, 120 kök Hint keneviri ile 15 gram Hint kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili O.Ü. isimli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma tarafından tahkikat sürdürülüyor.