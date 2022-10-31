Kaçak sigaralar kontrole takıldı

Malatya'da Jandarma tarafından 54 bin 350 adet faturasız ve bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesi Sürgü yol arama ve kontrol noktasında Jandarma tarafından bir araç durdurularak arama yapıldı. Bir şahsın kullandığı araçta yapılan kontrolde, karton kutular içerisine gizlenmiş 54 bin 350 adet faturasız ve bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.

Olay ile ilgili Doğanşehir Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tahkikata başlanıldı.