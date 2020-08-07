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Kaçak tarihi eserler ele geçirildi

Malatya’da kaçak tarihi eserler ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da kaçak tarihi eserler ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Jandarma tarafından Akçadağ İlçesinde bir kişinin evinde yapılan aramada, eski dönemlere ait iki adet buhardanlık, bir adet eski hassas terazi, bir adet kandil, iki adet maşrapa, bir adet bronzdan yapılı gözyaşı şişesi ve bir adet eski medeniyetlere ait işlemeli taş ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak bir zanlı tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındığı belirtilirken, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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