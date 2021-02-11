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Kaçak telefonları satamadan yakalandı

Güneydoğu illerinden gümrük kaçağı cep telefonu getirerek Malatya’da satış yapmaya kalkışan zanlı polis tarafından yakalanırken, 12 adet Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Güneydoğu illerinden gümrük kaçağı cep telefonu getirerek Malatya'da satış yapmaya kalkışan zanlı polis tarafından yakalanırken, 12 adet Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde,


F. H. isimli şahsın güneydoğu illerinden gümrük kaçağı cep telefonu getirerek Malatya'da satış yaptığı bilgileri elde edildi. Şüpheli F.H takibe alınarak telefonları muhafaza ettiği depo tespit edildi. Depoda yapılan aramada, 12 adet Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

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