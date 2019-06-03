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Kaçak tur denetimleri artacak

Malatya’da bayram öncesi vatandaşların daha güvenli seyahat etmeleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile TÜRSAB tarafından denetimler yapıldı.

Malatya'da bayram öncesi vatandaşların daha güvenli seyahat etmeleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile TÜRSAB tarafından denetimler yapıldı.


Özellikle seyahat işletme belgesi olmayan sosyal medya hesaplarından reklam ve satış yapan ve kaçak tur faaliyetinde bulunan kişilere yönelik yapılan denetimlerin bayramdan sonra daha da sıklıkla yapılacağı belirtildi.


Vatandaşların yapacakları tatil öncesi internet ve sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren kaçak tur şirketlerine itibar etmeyip daha güvenli ve huzurlu bir tatil için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onaylı turizm işletme belgeli seyahat acentalarını tercih etmeleri çağrısı yapıldı.

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