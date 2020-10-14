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Kaçak tütün malzemelerini iş yeri ve depolarına sakladı

Malatya’da, bir şahsın iş yeri ve iki deposunda 1 milyon 85 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 8 bin 10 deste sigara sarma kâğıdı ele geçirilirken, zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, bir şahsın iş yeri ve iki deposunda 1 milyon 85 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 8 bin 10 deste sigara sarma kâğıdı ele geçirilirken, zanlı gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma neticesinde, 27 bin 675 adet gümrük kaçağı sigara sarma kâğıdı ele geçirilen Şüpheli E. T. isimli şahsın iş yeri ve iki deposunda eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1 milyon 85 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 8.010 deste sigara sarma kâğıdı ele geçirildi.


E.T. isimli şahıs ile sahte isimlerle gelen kargoları şüpheliye teslim eden A.Y. isimli şahıs mevcutlu olarak adliye ye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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