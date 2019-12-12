İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Kadim Türk Masalları” programı düzenlendi

Malatya İnönü Üniversitesi Türkçe Topluluğu tarafından, “Kadim Türk Masalları” programı düzenlendi.


Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, Yazar Hilal Koçyiğit, Müzisyen Osman Eriş, Türkçe Topluluğu Onursal Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Salim Durukoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar Arası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Göktolga, Türkce Topluluğu Akademik Danışmanı Arş. Gör. Tuğrul Gökmen Şahin, Türkçe Topluluğu Başkan Vekilleri Ahmet Kırmalı ve Mehmet Coşkun, idari ve akademik personel ve öğrenciler katıldı.


Yazar Hilal Koçyiğit ve müzisyen Osman Eriş, programda Koçyiğit'in Kam Ana ‘Kadimden Bugüne Masallar' adlı kitabının belli bölümlerinden sesli ve müzikli masal anlatısı sundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.