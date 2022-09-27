İhlas Haber Ajansı

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Kadın polislerden kadınlara ''şiddet'' uyarısı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kadın polisler, kadına şiddette farkındalık oluşturulması amacıyla vatandaşlara el broşürü dağıttı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kadın polisler, kadına şiddette farkındalık oluşturulması amacıyla vatandaşlara el broşürü dağıttı.


Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren ekipler Doğanşehir'de ‘Kadına El Kalkamaz' projesi çerçevesinde kent merkezinde broşür dağıttı.


İlçe merkezinde çok sayıda vatandaşın bilgilendirilmesine yönelik yapılan çalışmalarla kadına şiddette farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

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