Kadın ve genç girişimciler kurulu belirlendi

Türkiye'de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla Odalar ve Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten, Türkiye'nin en büyük girişimci ağı TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulları ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulları İcra Komitesi Üyeleri bugün yapılan seçimle belirlendi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında sabah saat 10.00 itibari ile başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sandıkların kapanması ile sona erdi. İl Kadın Girişimciler Kurulu için iki listenin yarıştığı seçimde 33 kadın girişimci oy kullandı. 23 oy ile seçimi Mimar Hilal Acı'nın listesi kazandı. İl Genç Girişimciler seçimi ise tek liste halinde yapıldı. 37 genç ismin oy kullandığı seçimde Harun Paşahan ipi göğüsleyen isim oldu.

TOBB tarafından belirlenen seçim takvimine göre Mart ayının ilk haftasında İcra Komitesi üyelerinin oyları ile 81 ilde TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu yeni başkanları seçilecek.