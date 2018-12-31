‘Kadın yaşamdan zarif dokunuşlar' sergisi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşi Semra Çınar ile birlikte İŞ-KUR ve İlçe Halk Eğitim Merkezinin destekleriyle Yakınca Kadın Yaşam ve Spor Merkezinde açılan ‘Kadın Yaşam'dan Zarif Dokunuşlar' temalı sergiyi gezdi.

Bayanların sergi heyecanına ortak olan Başkan Çınar, mesleki eğitim kurslarına büyük önem verdiklerini ifade ederken, el emeği göz nuru dökerek birbirinden değerli eserler ortaya çıkaran bayanları tebrik etti.

Vatandaşlarla hayatın her anında birlikte olmaya önem verdiklerini ifade eden Başkan Çınar, Kadın Yaşam ve Spor Merkezlerinin sportif faaliyetlerden meslek edindirme kurslarına kadar birçok alanda çok aktif bir şekilde hizmet verdiğini söyledi. İŞ-KUR ve İlçe Halk Eğitim Merkezinin destekleriyle açtıkları kursta el sanatlarının yaşatılması, gelecek kuşaklara taşınması ve bayanların meslek sahibi olmalarının hedeflendiğini belirten Çınar, “Belirli bir vakti olan, merakı olan, yeteneği olan bayanlarımız, kurslara katılarak bir yandan yeteneklerini geliştirirken diğer taraftan hiç tanımadıkları insanlarla kaynaşıyorlar. Kurs hocalarımız ve bayanlarımız bir yıllık emeklerini ‘Kadın Yaşam'dan Zarif Dokunuşlar' temalı sergide beğeniye sundular. El emeği göz nuru dökülerek hazırlanan bu eserlerin hepsi ayrı ayrı değerlidir. Hazır giyim, çanta, dikiş-nakış, takı tasarım, ahşap boyama-süsleme, yemek ve pasta çeşitlerine kadar farklı bölümlerden oluşan sergimizde, bayanlarımızın zarif dokunuşlarıyla ortaya koydukları eserlerine açıkçası hayran kaldık” şeklinde konuştu.

Başkan Çınar, 1 Ocak itibariyle başlayacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının naylon poşet uygulamasını da hatırlatarak kursiyerlerin bu konuda da çalışma yaptıklarını söyledi ve bu anlamda alternatif ürünlerin ortaya çıkartılarak çevre sağlığına katkıda bulunacağını belirtti.

Yeşilyurt'un farklı bölgelerindeki merkezlerde açılan hobi, beceri ve meslek edindirme kurslarına tüm bayanları davet eden Başkan Çınar, “Toplumsal kalkınma açısından da ayrı bir öneme sahip kurslarımıza katılan bayanlarımız, el becerilerinin uygun olduğu alanlarda yeteneklerini geliştirip meslek sahibi olurken, açılan sergilerde yer verdikleri eserlerini satarak ev bütçelerine katkı sağlıyorlar. Bizler yerli üretimi ekonomik büyümenin anahtarı olarak görürken, bayanlarımızın tamamı yerli ve milli olan ürünlerini ticari hayatımıza dâhil etmeleri toplumsal kalkınma açısından büyük bir öneme sahiptir. Hükümetimizin attığı doğru ve kalıcı adımlar ülke ekonomisinin rayına girmesi adına büyük önem taşırken, yerli üretim seferberliğinin daha fazla artması içinde hepimiz üstümüze düşen görevleri yerine getirmeliyiz, işte bu açıdan bayanlarımızın üretim ekonomisine katılmasını destekliyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm bayanlarımızın yanındayız, onların daha fazla üretken ve meslek sahibi olmaları için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bayanlarımız yeter ki bu tür kurslarımıza ilgi göstersinler. Bayanlarımızın sosyal hayata katılımlarını artırmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlere ulaşımlarını kolaylaştırmak adına üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yerine getirmekteyiz. Biz mutluyuz, bayanlarımız mutlu, Yeşilyurt'ta mutlu. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında ilçe sakinlerinin yanında yer alarak, Yeşilyurt'ta yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz" diye konuştu.