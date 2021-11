Kadına karşı şiddette topyekün mücadele önerisi

25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” sebebiyle AK Parti Kadın Kolları tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek için Sanat Sokağı Kongre MABESEM salonunda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını okuyan AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, “Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan haklan ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde değil maalesef tüm dünyada bir sorundur. AK Parti olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attık” ifadelerini kullandı. AK Parti iktidarları olarak bu konuda yaptıkları çalışmaları dile getiren Pelitoğlu, “2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz seçim beyannamelinden itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik. 2004 yılında Anayasa'da pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanununda yaptığımız değişiklik ile "Töre Nedeniyle" ifadesini ekleyerek, Töre Cinayetleri faillerine en yüksek cezalar getirdik. Medeni Kanun, İş Kanunu'nda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. 81 ilde ŞÖNİM'leri kurduk. KADES, elektronik kelepçe, ALO 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planlan ile topyekün mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor. Bizim medeniyetimiz; kadın, erkek, çocuk, her bir insana sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz, Şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kıymetli Hanımefendi'nin de önemle vurguladıkları gibi "kadına şiddet, insanlığa ihanettir." AK Parti teşkilatlan olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok., Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Toplumumuzu derinden etkileyen şiddet konusunun temeline inildiğinde, çözümün topyekün mücadele ile olacağını ifade ediyoruz” şeklinde açıklamasını tamamladı.